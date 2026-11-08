Жительницу Бежаницкого округа обвинили в фиктивной регистрации пяти мигрантов

Жительница Бежаницкого муниципального округа подозревается в фиктивной регистрации граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в доме на территории поселка Локня безработная жительница Бежаницкого муниципального округа, 1982 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию группы граждан из пяти человек без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В полиции отметили, что подобные факты в регионе далеко не единичные.

«В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - напомнили в УМВД.