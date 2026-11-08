Гериатр назвала основные заболевания, связанные со старением

Сердечно-сосудистые патологии, рак, диабет и деменция являются основными заболеваниями, которые напрямую связаны со старением, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

«В первую очередь это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни костно-мышечной системы, хроническая обструктивная болезнь легких и деменция. Именно они чаще всего приводят к снижению качества жизни и преждевременной смерти», - сказала Ткачева.

По ее словам, важно не ждать появления симптомов. Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и обнаружить уже сформировавшиеся факторы риска, которые можно скорректировать. А можно начинать корректировать образ жизни еще раньше — на этапе предрисков, пишет РИА Новости.

«Сейчас в России открываются центры медицины здорового долголетия, где определяются даже не риски, а уже предриски заболеваний. Речь идет о самых ранних изменениях, когда болезни еще нет, но уже можно увидеть неблагоприятную траекторию. Именно на этом этапе профилактика может быть наиболее эффективной», — подчеркнула Ткачева.