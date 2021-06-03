Общество

Площадки для выгула собак будут создавать в Великих Луках

Площадка для выгула собак может появиться на проспекте Ленина в Великих Луках. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

По его словам, программа устройства площадок для выгула в Великих Луках есть, вопрос только в финансировании. «Я думаю, что поэтапно вопрос сможем решить», - сказал Николай Козловский.

Первой площадкой может стать территория на проспекте Ленина вдоль железнодорожного полотна, ближе к автовокзалу. Сейчас она рассматривается на предмет соответствия санитарным нормам. Работа проводится по просьбе жителей прилегающих домов.

«Несколько площадок в ближайший год-два мы благоустроим, если не будем форс-мажорных обстоятельств в части бюджета», - добавил Николай Козловский.