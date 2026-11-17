Псковском государственном университете стартовал активный этап проекта «Архитекторы будущего». На площадке «Точка кипения» 100 студентов встретились со своими наставниками. В роли кураторов команд выступят 20 экспертов: преподаватели вуза, а также представители сектора экономики и предприятий-партнеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фотографии: ПсковГУ

Главная особенность проекта — бесшовное обучение. В междисциплинарные команды объединились студенты вуза и учащиеся колледжа ПсковГУ разных направлений. Такой подход позволяет будущим специалистам обмениваться опытом и смотреть на задачи бизнеса с разных профессиональных ракурсов.

Как подчеркивают наставники проекта, их миссия выходит за рамки привычного формата. Эксперты из бизнеса и региональных объединений готовы делиться опытом и помогать студентам формировать профессиональные компетенции. Главная задача — не просто передать знания, а научить применять их на деле.

Уже 19 и 20 ноября для ребят пройдут образовательные интенсивы. Команды приступят к детальной проработке идей, чтобы в дальнейшем представить проекты, которые могут быть внедрены в регионе.

Напомним, проект «Архитекторы будущего» реализуется в рамках гранта Росмолодёжи «вМесте» и является частью большой программы ПсковГУ по развитию междисциплинарного образования.