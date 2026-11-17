В Псковском государственном университете прошла установочная встреча для желающих стать участниками десантов РСО. Будущие добровольцы узнали о задачах проекта и смогли записаться в ряды участников, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фотографии: ПсковГУ

Впереди — формирование отрядов, знакомство и выезд на местность. Организация выездов — часть проекта «Маршрут построен», который формирует новую систему наставничества в РСО ПсковГУ.

Как рассказала руководитель десанта Ксения Кочеткова, добровольцы участвуют в акциях «Ольгинский десант» и «Союзный десант» — во время последнего к псковским студентам присоединятся сверстники из Беларуси. Задача участников — оказать помощь пожилым людям, многодетным семьям, людям с ОВЗ и семьям участников СВО справиться с трудными бытовыми задачами.

Во время выездов студенты помогают колоть и складывать дрова пожилым, моют окна в детских домах, проводят мастер-классы для ребят и приводят в порядок братские могилы в муниципалитетах.

По словам руководителя проекта Аллы Сердцевой, десанты важны прежде всего для укрепления связей между новичками РСО и наставниками: совместная работа и жизнь в отряде помогают им лучше узнать друг друга, и нередко между ними завязывается долгая дружба.

Выезды десантов в муниципалитеты Псковской области планируются 25-27 ноября.

Добавим, акции проходят в рамках проекта «Маршрут построен». Это один из семи проектов, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Он поможет заложить в университете устойчивую систему наставничества: опытные бойцы РСО будут адаптировать к работе новичков в этот и последующие годы.