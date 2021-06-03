Билет на поезд из Великих Лук в Санкт-Петербург можно купить за полцены

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предоставляет пассажирам возможность воспользоваться выгодными предложениями для путешествий в поездах дальнего следования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «РЖД».
До 30 июня действует акция «Начни лето выгодно!», где при покупке билетов предоставляется скидка 50% на верхние места в вагонах купе поездов:
В рамках акции «Красная стрела» 90 лет!» при покупке билетов с 4 по 7 июня действует специальный тариф на верхние места в вагонах купе поезда «Красная стрела»:
При покупке билетов со 2 по 15 июня 2021 года на даты отправления с 5 по 30 июня действует скидка 30% в купейные вагоны по невозвратному тарифу в поездах:
Также Федеральная пассажирская компания предлагает пассажирам воспользоваться акцией «В День рождения лучше поездом» и совершать поездки в любых типах вагонов со скидкой 10%. Акция действует до 28 февраля 2022 года. Получить скидку 10% можно при оформлении билетов для поездок на любых поездах, отправляющихся за неделю до или после дня рождения пассажира, а также непосредственно в праздничную для пассажира дату. В рамках акции вместе с пассажиром в одном вагоне поездку могут совершить не более трех попутчиков при условии единовременного оформления проездных документов в одном заказе.
Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.
Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.