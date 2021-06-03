Общество

Тематические площадки проекта «Школьная классика» на поляне Михайловского осмотрел губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 5 июня, прибыл на поляну сельца Михайловское, где ознакомился с работой тематических площадок проекта Российского движения школьников «Школьная классика». Вместе с главой региона по тематическим зонам прошли исполнительный директор организации Ирина Плещева, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, а также участники проекта из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Всего на площадке организаторы подготовили 6 тематических зон. Первое пространство, которое посетил губернатор, — «Библиотека». Здесь участники проекта «Школьная классика» получили возможность ближе познакомиться с творчеством Александра Пушкина, взять любую понравившуюся книгу. Наибольший интерес, рассказали ребята, вызывает «Евгений Онегин». «Неудивительно. В Пскове второй день уже идет одноименная опера», — отметил глава региона.

Официальные лица ознакомились с площадкой «Бал», где давались мастер-классы профессиональных балетмейстеров Москвы, а также посетили поэтическую сцену и ряд других тематических пространств. Например, в творческой детской зоне Михаил Ведерников оценил работы ребят, которые рисовали в данный момент. Глава региона тоже оставил свою подпись на общем холсте и нарисовал кошачью мордочку.

В завершении губернатор ознакомился с центральной сценой всероссийского проекта. Представители РДШ отметили, что она разработана с использованием приемов создания сцен эпохи Александра Пушкина. Участники проекта «Школьная классика», которые прошли отбор и прибыли в Псковскую область из разных уголков страны, готовятся к выступлению с гримерами и чувствуют себя настоящими звездами, отметили организаторы. Спектакль-фантазия «Чудное мгновенье» — зарисовки из разных произведений великого русского поэта.

Глава региона подчеркнул, что в это же время в Псковской области проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — праздник с богатыми традициями и длинной историей. Губернатор предложил в будущем сделать финальное выступление проекта «Школьная классика» кульминацией Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Организаторы поддержали инициативу.

Отметим, реализация всероссийского проекта «Школьная классика» проводится в текущем году впервые в пилотном режиме и приурочена к 222-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Целью проекта является развитие школьных театральных студий и вовлечение школьников в их деятельность.

На итоговые мероприятия в Псковскую область прибыли порядка 130 школьников из Курской, Самарской, Тульской, Тамбовской областей, Республики Татарстан и Москвы. Псковскую область представляют два коллектива: детский хор «Элегия» Порховской детской школы искусств, Хореографический коллектив Островского Дома детского творчества им. К. И. Назаровой.

Проект разработан Российским движением школьников и Театральным институтом имени Бориса Щукина.