Общество

Более 6 млн рублей получила Псковская область на организацию горячего питания в школах

Псковская область получит субсидию из федерального бюджета для софинансирования мероприятий по организации горячего питания школьников начальных классов. На эти цели выделено порядка 6,3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председателем правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Горячее питание для школьников начальных классов организовано во всех образовательных организациях области. В прошедшем учебном году горячее питание получали более 28 тысяч учащихся 1-4 классов. Организован постоянно действующий родительский контроль. Все поступающие обращения родителей обрабатываются. Мониторинг также проводит комитет по образованию Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочих выездов в муниципалитеты неоднократно контролировал организацию горячего питания, внепланово посещая учебные учреждения, добавили в пресс-службе администрации.