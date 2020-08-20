Общество

28 тысяч котлеток с пюрешкой: чем накормят малышей в школах Псковской области

Школьники младших классов с 1 сентября должны будут получать горячее питание. Как выяснила Псковская Лента Новостей, еда в первую и во вторую смену будет существенно отличаться размером порций, калорийностью, набором блюд. У нас есть примеры завтраков и обедов. Кому-то из школьников ради похода в столовую сократят длительность уроков, а кто-то будет ходить на обед в кафе.

Напряженная ситуация

Школьников с первого по четвертый класс в этом году в Псковской области сядет за парты 28 тысяч человек. Сомнения в том, что региону удастся их прокормить, на прошлой неделе в телефонном разговоре с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове выразил Александр Нестерук, руководитель Управления Роспотребнадзора.

«Мы не уверены, что получим финансирование, - сказал Александр Нестерук, - к нам предъявили претензии, что школы имеют недостаточную материальную базу. Возникли проблемы. У нас есть школы, где детей «питают» на пяти переменах, что не совсем правильно, ребенку отсидеть на занятиях один час остается, а тут его очередь в столовую приходит. Достаточно напряженная ситуация».

Этот разговор состоялся 11 августа после того, как на встрече президента и правительства выяснилось, что только 58 регионов полностью готовы выполнить поручение президента. По СМИ прошелся список из отстающих, в числе которых называли и Псковскую область.

«Где-то есть несколько школ, в которых нет столовой, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели все подготовить, - перечислял проблемы, с которыми столкнулась страна, премьер-министр Михаил Мишустин. - Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы».

Субсидию на том совещании решили выдать и не до конца готовым регионам, но только на те школы, которые с организацией справились. К концу недели появилась информация, что Псковская область получит в этом году 86 млн рублей, а в два последующие года 235 и 245 млн рублей.

Председатель областного комитета по образованию Александр Седунов уверяет, что в Псковской области каждый ученик начальных классов получит горячее питание в предстоящем учебном году.

Бестселлер из тарелки

Что именно окажется на столах младших школьников? В мае Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для всей страны. Те, кто учатся в первую смену, получат завтрак, во вторую – обед.

Например, на завтрак может быть гречневая каша на молоке, чай, бутерброд с маслом и сыром. Или омлет, консервированный отварной зеленый горошек, кофейный напиток, бутерброд с маслом. Или творожно-морковная запеканка со сметанным соусом, какао с молоком, батон с маслом.

По весу и сытности два приема пищи разительно отличаются. Школьники из второй смены получат на обед салат из свежего помидора с растительным маслом, гороховый суп, биточки мясные или из птицы, овощное рагу, компот, хлеб. Или огурцы в нарезке свежие или соленые – по сезону, борщ со сметаной, рыбу припущенную (тушеную), отварной картофель, кисель из ягод, хлеб. Или салат из моркови с яблоком и растительным маслом, суп с макаронными изделиями, печень по-строгановски в сливочном соусе, картофельное пюре, компот.

Выход порций получается 420-450 грамм на завтрак и 700-800 грамм на обед. По стоимости пока ничего неясно, конкретные цифры до подрядчиков еще не доведены. В прошлом году примерно такой обед обходился родителям в 80 рублей. Также существовало понятие экспресс-завтрака – школьники получали чай и булку, а при родительской доплате в 25-30 рублей еще и кашу, или котлету с пюре, или биточки с макаронами.

Разработчики меню руководствовались разнообразием и пользой для растущих организмов. Не всегда это совпадает со вкусовыми предпочтениями школьников. О них Псковской Ленте Новостей рассказал Сергей Сарафанов, генеральный директор ООО «Ресурс», этот подрядчик обеспечивает горячим питанием десять школ в Пскове. В одной из них дети расплачивались за обед по специальной карточке. Так вот, если дать школьникам возможность выбора, то абсолютным хитом, королем гарниров, вершиной гастрономических предпочтений школьников становятся – барабанная дробь! – макароны. Если еще и с сыром, то конкурентов этому блюду в меню школьной столовой нет вообще.

«Для меня это было дико, - признается Сергей Сарафанов. – Когда мы запускали эту систему, я ставил на пюре, судил по своему детству. Но мы продаем макарон в 11-12 раз больше, чем пюре. Связано это с домашними привычками детей. Когда выходишь в столовую и идешь между рядов, то видишь некоторых детей, реально приученных есть разнообразно. Как в армии, порцию перед ними ставят, они сели, все съели, и не надо подгонять. Для этого дома должна быть развита культура питания. Как ни горько, но времени у родителей мало, сварить макароны и сосиску – самое простое».

По словам Александра Седунова, конкретные меню для каждой школы пройдут согласования с родительским комитетом и будут опубликованы на сайтах школ.

Нестандартные ситуации

Свои требования к организации питания школьников предъявляет и коронавирус. В столовой разные классы должны сидеть на дистанции друг от друга.

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К тому же вся младшая школа должна получить питание в течение двух перемен. На прошлой неделе областные власти обнародовали несколько примеров, как пришлось выкручиваться в нестандартных ситуациях. В Воронцовской (Островский район) и Гдовской школах вопрос с нехваткой посадочных мест решен «за счет изменения графика учебного процесса».

«Столовой у нас нет, есть место для приема пищи – это бывший зал для занятий ритмикой, где поставлены столы, и нет пищеблока, - поясняет директор Гдовской школы Людмила Ефимова. – Одновременно зал вмещает 90-100 человек, а у нас только первоклассников 63. Поэтому будем кормить их в конце урока: 30 минут урок, а потом за столы. И дальше другие классы каждую перемену в режиме нон-стоп».

На острове Залита и в плюсской деревне Нежадово школьники получат горячее питание впервые.

«В Залитской школе две ученицы, во втором и в третьем классе. Сейчас заключаем договор об организации их питания с находящимся на острове кафе. Или девочки будут ходить в кафе, оно недалеко, или сотрудники будут приносить питание для них в буфет», - рассказала Галина Строганова, директор Писковской школы, чьим филиалом является школа на Залита.

Во многих школах потребовался ремонт в столовых и на пищеблоках, замена оборудования. В Подборовской школе (Гдовский район) провели капитальный ремонт пищеблока и столовой. Косметический ремонт столовых и пищеблоков состоялся в Тямшанской, Моглинской, Заплюсской, Порчеченской школах, средних школах № 2, 17 в Великих Луках, Великолукском педагогическом лицее и Великолукской кадетской школе, Дедовичской школе № 1.

«Выделенные федеральным центром средства будут направлены только на питание. Модернизация столовых и пищеблоков проходила за счет средств областного и муниципальных бюджетов, - рассказал Александр Седунов. – Например, Псков выделил более 5 млн рублей, Великие Луки около 2 млн рублей. На следующий год запланирована сумма порядка 25 млн рублей».

Итак, школы готовы кормить, школьники готовы вкушать. Предпочтения и пищевые привычки остаются в зоне ответственности семьи, вкус готовых блюд – на совести поваров. На школьную администрацию ложится двойная нагрузка: учесть в образовательном процессе все ковидные ограничения и запустить систему питания, какой и в Советском Союзе не было. До краш-теста системы осталось меньше двух недель.

Юлия Магера