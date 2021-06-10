Общество

Александр Братчиков: Могущество и славу страны создаем мы, ее граждане

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем России.

«Этот праздничный день обращает нас к многовековой истории Российского государства, является символом того, что могущество и славу страны создаем мы, ее граждане, на основе созидания, сплоченности, патриотизма, искренней гордости и любви к своему Отечеству», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Александр Братчиков пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, новых успехов и достижений на благо Родины.