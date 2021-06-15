Общество

Псковичей просят не прикасаться к феромонным ловушкам в лесу

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области» призывает жителей Псковской области не прикасаться к феромонным ловушкам в лесу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалисты филиала продолжают проводить в лесах феромонный мониторинг численности опасных насекомых–вредителей. В текущем сезоне они наблюдают вершинного короеда на территории лесного фонда Псковской области, в Невельском лесничестве. Отмечается, что данное лесничество выбрано неслучайно, поскольку оно находится на границе с Белоруссией, откуда происходит распространение поднадзорного вредителя.

«Этот относительно новый для Северо-Западного региона вредитель потенциально представляет большую угрозу для сосновых насаждений. Об этом свидетельствует опыт Калужской и Брянской областей, а также зарубежных стран. Например, в Белоруссии, начиная с 2017 года, погибло около 80 тысяч гектаров сосновых лесов. Именно поэтому данное мероприятие является таким важным в защите леса», - рассказал директор филиала Роман Глебов.

Своевременное выявление поселений вершинного короеда осложняется тем, что он заселяет дерево, начиная с вершины. И повреждение или гибель становятся заметными лишь после вылета жуков. В этой ситуации феромонный надзор позволяет получить данные о численности популяции, времени лета, наличии или отсутствии второго поколения, объяснили в пресс-службе.

В Псковской области наблюдения за популяцией вершинного короеда с использованием феромонных ловушек проводятся третий год. Результаты наблюдений текущего года демонстрируют резкое снижение численности вредителя по сравнению с прошлым годом. Так, в 2020 году среднее количество насекомых на одну ловушку составляло 319 штук, в 2021 году – менее 2 штук. Причиной ослабления популяции вершинного короеда, вероятно, стали неблагоприятные для него погодные условия в период зимовки и «весеннего лета», сказали в филиале.

«Просьба к посетителям лесов - при встрече с феромонной ловушкой не прикасаться к ее поверхностям», - добавили в пресс-службе.