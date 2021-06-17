Общество

Сборная пенсионеров Псковской области примет участие в компьютерном многоборье

Сборная пенсионеров Псковской области отправится защищать честь региона на финал XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Мероприятие состоится в Москве 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Союза пенсионеров России.

«IT-турнир – это крупнейшие в России и мире компьютерные соревнования, участниками которых ежегодно становятся свыше 12 тысяч представителей старшего поколения со всей страны и соотечественников, проживающих за рубежом. Организаторы турнира – Союз пенсионеров России и Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) – посвятили традиционный Чемпионат теме освоения космоса», - рассказали в пресс-службе.

В связи с сохраняющимися из-за пандемии ограничениями мероприятие будет проходить в режиме онлайн. По предварительным оценкам организаторов, в этом году финалистами федерального этапа станут более 300 пенсионеров: каждый регион будут представлять 4 участника – победители региональных соревнований: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

За Псковскую область выступят Вадим Виноградов, Сергей Маркелов, Елена Бондарева и Ольга Носова.

Программа IT-турнира предполагает три тура: работа на смартфоне; задание по информационной безопасности; работа в поисковой системе «Яндекс. Человек и космос». Также в рамках прямой онлайн-трансляции состоится специальный конкурс для зрителей онлайн-эфира – «Виртуальный чемпион», в котором любой желающий сможет попробовать свои силы и побороться за призы.

Наблюдать за компьютерными баталиями можно будет в режиме онлайн-трансляции на официальном сайте СПР. Начало трансляции – 9:45 (МСК). Ведущие – Илона Броневицкая и Никита Моисеенко.