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Консультацию врача смогут получить избиратели в Псковской области в дни голосования

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18, 19 и 20 сентября во всех 26-ти муниципальных образованиях области избиратели смогут получить квалифицированную консультацию врача рядом с избирательным участком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В дни голосования рядом с избирательными участками будут работать медицинские передвижные пункты, а на самих участках — дежурить медработники.

Прямо на месте каждый сможет измерить давление, пройти профилактический медицинский осмотр, принять участие в диспансеризации для определённых групп взрослого населения, сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя в сезон простуд. 

«Узнать точный график работы медицинских комплексов и адрес вашего избирательного участка можно в группах территориальных избирательных комиссий ваших районов», - уточнили в облизбиркоме.

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