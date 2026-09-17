Консультацию врача смогут получить избиратели в Псковской области в дни голосования

18, 19 и 20 сентября во всех 26-ти муниципальных образованиях области избиратели смогут получить квалифицированную консультацию врача рядом с избирательным участком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В дни голосования рядом с избирательными участками будут работать медицинские передвижные пункты, а на самих участках — дежурить медработники.

Прямо на месте каждый сможет измерить давление, пройти профилактический медицинский осмотр, принять участие в диспансеризации для определённых групп взрослого населения, сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя в сезон простуд.

«Узнать точный график работы медицинских комплексов и адрес вашего избирательного участка можно в группах территориальных избирательных комиссий ваших районов», - уточнили в облизбиркоме.