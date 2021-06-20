Общество

«Инклюзивный парк» торжественно открыли в Пскове

Открытие «Инклюзивного парка» - благоустроенной части Корытовского лесопарка - состоялось сегодня, 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие подготовили региональная общественная организация «Чудской проект» совместно с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

К собравшимся обратился заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. «Я считаю подобные проекты очень важными для города. Это уже не первый наш проект с латвийской стороной, и он вышел особенно красивым. Надеюсь, что у горожан укрепятся новые традиции паркового отдыха!» - сказал Павел Волков.

Вице-консул Латвийской Республики Никлавс Нейманис подчеркнул: «Программа приграничного сотрудничества между Латвией и Россией является примером того, как соседние страны могут работать вместе над масштабными проектами. Мы рады, что старый парк теперь приобрел новую жизнь. Особенно символично, что парк расположен на улице Яниса Райниса, известного латышского поэта». Вице-консул выразил благодарность российским партнерам за реализацию важного проекта.

Председатель Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко поздравила псковичей с приобретением новой зеленой территории и подчеркнула, что с момента зарождения идеи до реализации проекта прошло 6 лет упорной работы различных организаций. «Нам посчастливилось встретить партнера в Латвии с историческими параллелями. Мы рады, что и в Балви появился парк, который так же будет радовать горожан», - добавила она.

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова отметила, что в парке смогут отдыхать не только люди с инвалидностью, но и все жители и гости города. «В благоустроенном парке уже проводился чемпионат России по спортивному ориентированию, после которого многие участники отметили, что такого парка не видели в России», - рассказала она.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова сказала, что рада начинать рабочую неделю с такого праздника, как День парка. «Приятно, что в нашем древнем городе появляются новые интересные и современные локации, которые также связаны с историей Псковского края. Пусть парк станет важной составляющей в отдыхе псковичей и гостей города!» - пожелала она.

Воспитанников Центра лечебной педагогики в лесопарке ожидал квест с развивающими играми на каждой станции - изготовление ветряных мельниц, подвижные игры на полосе препятствий, тактильные задания и игры по сказкам.

Педагог псковского ЦЛП и автор детских сказок Гульнара Нургалиева рассказала об особенностях своей работы в проекте. Она пишет сказки для детей про девочку-инвалида Светлану, которая путешествует по России и находит новых друзей. Иллюстрации к ним выполнила художница Маргарита Отинова. «Особенные дети, для которых я пишу сказки, воспринимают Свету как свою одноклассницу. Они часто сами подсказывают мне сюжеты для новых сказок, а я с удовольствием их воплощаю!» — рассказала Гульнара Нургалиева.

Добавим, в этом году завершилась первая очередь благоустройства прилегающей к Центру лечебной педагогики части Корытовского лесопарка. Эта часть лесопарка находится в бессрочном пользовании ЦЛП. Благоустройство парка велось в рамках проекта «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными объектами в приграничном регионе Латвии и России». Зарубежным партнером псковских организаций стал муниципалитет города Балви (Латвия).

«Совместный российско-латвийский проект NewLINE призван придать новый импульс дискуссии о необходимости сохранения и развития усадебных парков, как туристически привлекательных территорий. Общий бюджет проекта составил 685 354 евро, а софинансирование программы – 616 818,60 евро. Две трети бюджета проекта израсходовано на благоустройство усадебных парков Горожанских с учетом современной специфики использования парков», - сообщили в организации «Чудской проект».

Обновленная часть лесопарка получила название «Инклюзивный парк», потому что она благоустроена по принципам универсального дизайна. Сегодня в парке созданы условия для пеших прогулок, езды на велосипеде, самокате или роликах, спокойного отдыха. Зимой посетители парка смогут порадовать себя катанием на лыжах и санках. О чистоте заботятся обучающиеся Центра лечебной педагогики и работники интеграционных мастерских. Для этого у бригады есть специальная одежда и оборудование.