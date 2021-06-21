Общество

75 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области

75 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за 21 июня. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Выздоровели 39 человек. Проведено 948 исследований на коронавирус.

«Количество заболевших увеличивается... Много тяжелых случаев. Пожалуйста, вакцинируйтесь. Это единственный способ победить пандемию», - подчеркнул глава региона.

За весь период пандемии в Псковской области проведено 407214 исследований, подтверждено 38903 случая COVID-19, выздоровели 33089 человек, скончались 442.