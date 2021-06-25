Общество

Новый ресторан открылся в Пскове

Демократичный ресторан «Дункан» открылся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заведении.

«Приглашаем вас поскорее окунуться в море напитков как для больших кружек, так и для маленьких бокалов на любой вкус! Вкусно, весело и душевно! В меню большой выбор блюд с мангала! Отличным дополнением станут музыкальные программы, подобранные специально для неповторимой атмосферы "Дункана"» - отметили в ресторане.

Работает летняя веранда. Резерв столиков по телефону: 8-911-883-16-13.

Ресторан расположен по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 20.