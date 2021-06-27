Общество

Александр Котов молодежи: Своими мыслями, делами и поступками вы определяете будущее России

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил молодых людей в регионе и членов Молодежного парламента при областном Собрании с Днем молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Молодость – время возможностей. Сейчас сама жизнь дает вам множество преференций: вы полны энергии, сил, амбиций, и очень важно воспользоваться этими преимуществами молодости с умом – ставьте перед собой по-настоящему значимые цели и достигайте их. В том, чтобы потенциал молодого поколения был максимально реализован, заинтересованы все: для вас это путь к личному успеху, для государства и общества – залог прогрессивного развития страны. Помните, именно вы своими мыслями, делами и поступками определяете будущее России!» - отметил он.

Александр Котов пожелал молодым людям счастья и удачи. «Обязательно верьте в себя и тогда, все мечты непременно сбудутся!» - добавил он.