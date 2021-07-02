Общество

Руководство псковской инфекционной больницы привилось от COVID-19

Руководство Псковской областной инфекционной больницы привилось от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Руководство Псковской областной инфекционной больницы в составе главного врача, главного внештатного пульмонолога Псковской области Анастасии Викторовны Повторейко, заместителя главного врача по медицинской части, члена Общественной палаты Псковской области Самира Салимовича Аль-Араби, заместителя главного врача по педиатрии, главного внештатного инфекциониста Псковской области Елены Петровны Карзановой и заместителя главного врача по КЭР, ОМР Ульяны Александровны Лысовой и врача-эпидемиолога Доржу М.Ю. прошли полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в сообщении.

Своей инициативой специалисты ставят целью не только защиту собственного здоровья, но и хотят «показать достойный пример борьбы с распространением вируса своим подчиненным, сотрудникам медицинского учреждения, а также всем жителям региона».

