Общество

Многодетные псковские семьи получат компенсацию средств за борьбу с борщевиком

Многодетные семьи региона, которым были выделены земельные участки, могут рассчитывать на дополнительную региональную меру поддержки — компенсацию средств, затраченных на борьбу с борщевиком Сосновского. Соответствующее поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал в пятницу, 2 июля, в ходе совещания о мерах борьбы с сорным растением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как рассказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, специальная программа поддержки будет работать адресно в отношении каждой семьи. Порядок оформления данной меры поддержки будет утвержден в ближайшее время.

Руководитель профильного органа исполнительной власти также объяснил алгоритм действий: на участке, который поражен борщевиком Сосновского, в летний период необходимо провести химическую обработку. После чего с документами о завершении работ обратиться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору для оформления компенсации, размер которой будет составлять до 90% затраченных средств.

Добавим, в рамках совещания о мерах борьбы с борщевиком Сосновского глава региона также анонсировал выделение дополнительных средств на борьбу с сорным растением с учетом дополнительных заявок от муниципалитетов.