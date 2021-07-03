Общество

Пыталовский суд обязал директора организации возместить ущерб в 5 млн за вывоз леса

Приговором Пыталовского районного суда директора коммерческой организации осудили за контрабанду стратегически важных ресурсов и уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что он, действуя от имени коммерческой организации, незаконно вывез железнодорожным транспортом через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериал в крупном размере, то есть совершил контрабанду стратегически важных ресурсов.

В целях возмещения ущерба прокурор Пыталовского района направил в суд соответствующее исковое заявление. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время благодаря прокурорскому вмешательству причиненный ущерб в размере более 5 млн рублей возмещен в полном объеме.