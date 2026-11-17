Межвузовский круглый стол «Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы для обеспечения порядка и безопасности в местах лишения свободы», который объединил около 135 участников из семи ведомственных образовательных организаций, состоялся на базе Псковского филиала Университета ФСИН России 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН
В мероприятии приняли участие курсанты и преподаватели Университета ФСИН России и его филиала, Кузбасского института ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России и Пермского института ФСИН России.
С приветственными словами к участникам обратились временно исполняющий обязанности начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков и начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Артем Истомин.
Программа круглого стола предусматривала работу четырех дискуссионных площадок. Их участники рассмотрели правовые основы деятельности органов и учреждений УИС по обеспечению порядка и безопасности в местах лишения свободы, организационные вопросы служебной и физической подготовки сотрудников, а также методику проведения занятий по физической и огневой подготовке.
Организатором мероприятия выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Университета ФСИН России.