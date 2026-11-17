Межвузовский круглый стол «Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы для обеспечения порядка и безопасности в местах лишения свободы», который объединил около 135 участников из семи ведомственных образовательных организаций, состоялся на базе Псковского филиала Университета ФСИН России 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН

В мероприятии приняли участие курсанты и преподаватели Университета ФСИН России и его филиала, Кузбасского института ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России и Пермского института ФСИН России.

С приветственными словами к участникам обратились временно исполняющий обязанности начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков и начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Артем Истомин.

«Подготовка будущих сотрудников и поддержание профессионального уровня действующего личного состава требуют постоянной работы и обмена опытом. В ходе таких встреч специалисты могут обсудить актуальные вопросы физической и огневой подготовки, поделиться наработками и рассмотреть подходы, которые в дальнейшем могут быть применены при обучении курсантов», – отметил Артем Истомин.

Программа круглого стола предусматривала работу четырех дискуссионных площадок. Их участники рассмотрели правовые основы деятельности органов и учреждений УИС по обеспечению порядка и безопасности в местах лишения свободы, организационные вопросы служебной и физической подготовки сотрудников, а также методику проведения занятий по физической и огневой подготовке.

Организатором мероприятия выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Университета ФСИН России.