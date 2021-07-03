Общество

Более 1900 человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 за сутки

1907 человек в Псковской области поставили первый компонент вакцины от COVID-19 за сутки. Полностью завершили вакцинацию в регионе 63 763 человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Вакцинация становится обязательным атрибутом для свободных путешествий. Поэтому хорошая новость: сегодня Кипр вошел в список стран, где признали российский сертификаты о вакцинации. Думаю, в будущем этом примеру последует и вся Европа», - написал Михаил Ведерников.

За все время первый компонент вакцины себе поставили 89 172 человека в Псковской области. За последние сутки полностью завершили вакцинацию 358 человек. На настоящий момент в области использовали 92,8% поступившей вакцины.

«Тем временем прививочная кампания в Псковской области продолжается высокими темпами, благодаря этому запасы вакцины постоянно обновляются — завтра к нам прибудут сразу две партии в общей сложности на 13 тысяч доз», - отметил глава региона.

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Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

За сутки в Псковской области 142 человека заразились коронавирусом, за все время с начала пандемии — 40 553 человека. Выздоровели за сутки 7 пациентов, всего — 33 601. Умерли за сутки 2 заболевших, с начала пандемии скончались 483 человека.

За все время провели 425 636 исследований, за прошедшие сутки — 1270.

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