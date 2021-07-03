Общество

Серебристые облака удалось заснять очевидцам в Пскове

Серебристые облака удалось заснять очевидцам в Пскове. Фотографии разместили в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Владимир Колпаков

Необычное явление псковичи могли наблюдать в ночь с 4 на 5 июля. По словам псковского астронома-любителя, руководителя центра «Юный техник» Владимира Колпакова, серебристые облака в Псковской области бывают летом. Они отличаются от других видов облаков, потому что являются самыми высокими — их высота составляет около 80 километров, поэтому они подсвечиваются солнцем ярче, чем остальные.

«Серебристые облака сложно спрогнозировать. Вечером перед закатом можно посмотреть на небо и тогда уже заметить, будут они или нет», - сказал Владимир Колпаков.