Общество

«Эхономика»: «Облачные» технологии в жизни и бизнесе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 6 июля. Гостем студии стала директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Один из трендов последних лет – sharing economy, когда не обязательно что-то покупать, чтобы этим пользоваться. Актуальный пример – каршеринг, когда вы можете взять машину в аренду и не заморачиваться с парковками и страховкой. Просто пользоваться сервисом. Стоит это 8-10 рублей в минуту. А еще 2 года назад у вас был выбор: купить машину или ехать на такси.

Теперь такой же экономный подход все чаще применяется в бизнесе. Зачем что-то покупать, вкладывая порой немаленькие деньги, если можно взять в аренду? Арендовать можно все, что угодно – от холодильника до компьютера и хранилищ данных.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с экспертом компании МТС как «облачные» технологии меняют бизнес и жизнь обычных людей. Какие инновации доступны бизнесу уже сегодня? В чем неоспоримые преимущества хранения данных в «облаке»? Также в ходе эфира рассказали про конкретные точки взаимодействия с облаками в повседневной жизни.