Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Слушай, брат Сальери, Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку. Иль перечти Женитьбу Фигаро»

А.С.Пушкин, «Моцарт и Сальери»

В России обнаружили нового опасного пропагандиста алкоголя. Причём особо хитрого, скрытного и циничного: десятилетиями проникал в детские умы через школьную программу, неограниченно пользовался государственным покровительством, имеет памятники практически в каждом городе. Зовут негодяя Александр Сергеевич Пушкин.

Но, слава тебе, господи, нашлись бдительные люди. Добрались до его стихотворения «Зимний вечер», написанного во время ссылки в Михайловском, вчитались в содержание и ахнули. Это ведь неприкрытая пропаганда бытового пьянства! Тут же приняли меры, и из учебника литературного чтения для третьего класса исчезла строфа:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Всё. Пресекли. Теперь третьеклассники могут спокойно изучать Пушкина, не опасаясь, что после прочтения четверостишия их неудержимо потянет в винно-водочный отдел. Двести лет русская культура как-то переживала эти строки, но теперь, видимо, терпение закончилось.

Вымарать-то вымарали, но самое прекрасное и душераздирающее только начиналось. Поскольку в соцсетях оперативно набрала силу волна народного гнева против неизвестных дегенератов, поглумившихся над самым народным поэтом, вмешалось Минпросвещения. Ведомство заявило, что никаких указаний вырезать Пушкина не давало. И вообще это как-то неправильно редактировать А.С.Пушкина в 2026 году.

Но вот какое дело. Глумление имеет место не в каком-то случайном тексте, а в актуальном учебнике серии «Литературное чтение. 1-4 классы» из рабочей программы для начального общего образования. Т.е. это — официальный учебник, прошедший все согласования и, надо полагать, утвержденный Минпросвещения. Случайные люди в России учебники не пишут.

Возникает вопрос: что это было? Министерство судорожно «сдает назад», поняв, что перестаралось в ограничительном угаре? Или в Минпросе так согласовывают, что любая ересь и самодурство могут легко и непринужденно остаться незамеченными?

Далее начался привычный административный пинг-понг: одни не поручали, другие не в курсе дела, третьи действовали по инструкции. Никто не виноват, а Пушкин теперь уже ничего объяснить не может.

Я, кстати, уверен, что специальной команды вытравить няню и кружку действительно могло и не быть. Современная система контроля устроена гораздо изящнее. Не нужно прямым текстом приказывать редактору убрать подозрительные строки. Достаточно создать условия, при которых он сам вычеркнет всё, что теоретически способно вызвать вопросы у проверяющего.

Потому что зачем рисковать? Если напорешься на особо злобного цензора, кому ты будешь доказывать, что Пушкин не бухло рекламирует, а ведет с няней разговор, совершенно обычный для зимнего вечера в российской провинции 1826 года? Получится ли вообще объяснить цензору и суду разницу между художественным произведением и рекламным буклетом ликёро-водочного завода? Проще убрать четыре строки от греха. Пушкин стерпит – поди и не такое терпел.

Ну хорошо. Допустим, решили мы окончательно защитить детей от алкогольных соблазнов в литературе. Тогда придется быть последовательными. Нельзя ограничиться полумерами, предстоит тотально зачистить школьную программу от спиртосодержащей продукции. И здесь поистине поле непаханое работы для целой армии литературных санитаров. Зайдём, как водится, с козырей.

Возьмём «Евгения Онегина». Балы, обеды, шампанское, цимлянское. Аристократия ведёт себя категорически безответственно – никто из героев не осознает, что про их похождения будут читать неокрепшие школьные умы. Следовательно, шампанское вычеркнуть, застолья сократить, Онегину выдать минеральную воду. Ленскому без газа, а то он и так на нервах весь. Может, и дуэли бы не случилось.

А «Капитанская дочка»? Петруша Гринёв как начинает самостоятельную жизнь? С пьянства и бильярда. И это, извиняюсь, положительный герой?! Тут уже не сокращать надо, а проводить воспитательную беседу с автором. Посмертно, разумеется.

Дальше Гоголь. В «Мёртвых душах» едят, пьют, мошенничают, снова едят и опять пьют. Ноздрёв, скотина такая, просто ходячая антиреклама здорового образа жизни. Правда, Гоголь именно таким его и изображает. Но кому, спрашивается, интересен авторский замысел, когда можно обнаружить нарушение и выписать административный протокол?

Достоевскому придётся особенно тяжело. Один Мармеладов из «Преступления и наказания» способен на год вперед обеспечить работой целый отдел литературной профилактики. Человек спивается, разрушает семью, произносит депрессивные монологи в распивочной. Казалось бы, убедительнейшее изображение последствий алкоголизма. Но продолжает пить! Его пьянство существует в формате Present Continuous. Значит, потенциально опасен.

Лев Николаич, не сумлевайтесь, тоже не отвертится. Толстой, как известно, сам был не дурак выпить, поэтому сцены пьянства в «Войне и мире» описаны с любовью и глубоким знанием предмета. Господа офицеры кутят, пьют и даже устраивают безобразия с медведем. Светское общество регулярно собирается за столом. То, что так было принято в начале XIX века, контролирующие органы не должно останавливать – мы-то в XXI веке живем, нечего нам дурной пример из прошлого во всей красе демонстрировать. Опять же, если убрать пьянство и совершенно неуместный в 2026 году французский язык, четыре тома превращаются максимум в 1,5-2. Школота еще спасибо скажет.

Гончаровского Обломова следует немедленно поднять с дивана, отобрать мадеру и записать на курсы личностного роста. И анонимных алкоголиков, конечно, чтобы дважды не вставать.

Булгакову запретить чистый спирт, водку, анисовую и ресторан Грибоедова.

В «На дне» Горького бутылка водки, три бутылки пива – российский алкогольный код – и большой ломоть черного хлеба появляются перед Сатиным, Бароном и Настей в начале четвертого действия. Герои не прекращают пить до самого конца пьесы:

«Наливай ему, Сатин! ... Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я — выпил и — рад!»…

А Дюма? Вы представляете «Трёх мушкетёров» без вина и застолий? Это же от романа брошюра на четыре страницы останется. Зато абсолютно безопасная. Д'Артаньян пьёт «Perrier», Атос посещает психотерапевта, Портос вдумчиво считает калории с нутрициологом, Арамис занимается духовным развитием и ходит в местный отдел Франскомнадзора. Все четверо получают положительные характеристики, и ничего не происходит. Красота.

И ведь проблема совсем не в борьбе с алкоголизмом. Бороться с ним необходимо. Проблема в том, что между разумной защитой детей и административным идиотизмом у нас теперь регулярно исчезает граница.

Наплодили столько контролёров, надзирателей и ревнителей нравственности на государственном обеспечении, что каждому требуется подтверждать собственную незаменимость. Один ищет подозрительные слова, другой проверяет первого, третий разрабатывает рекомендации для второго. Все при деле. Только произведения классиков почему-то становятся короче.

Самое опасное здесь даже не конкретное усекновение Пушкина. Опасна система, в которой перестраховка оказывается выгоднее здравого смысла. Когда проще запретить, чем разобраться. Когда чиновник боится не навредить культуре, а получить нагоняй от вышестоящего.

Такая деятельность дискредитирует самые разумные государственные инициативы эффективнее любой вражеской пропаганды. Потому что д