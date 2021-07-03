Общество

Армейские разведчики в Псковской области и еще 5 регионах вышли на полигоны

Более двух тысяч разведчиков общевойсковых соединений и частей вышли на полигоны Западного военного округа в Ленинградской, Московской, Воронежской, Псковской, Смоленской и Калининградской областей в рамках учебного сбора. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Основной задачей полевых занятий является отработка практических навыков и теоретических знаний командиров подразделений по управлению личным составом разведывательных органов, а также подготовка подразделений к выполнению ими различных задач по предназначению в условиях незнакомой местности и различной тактической обстановке.

Военнослужащим предстоит отработать навыки по ведению разведки объектов инфраструктуры, характера действий вероятного противника с использованием наземных и воздушных комплексов.

Кроме этого, разведчики выполнят упражнения стрельб, получат практические навыки в скрытном передвижении в условиях пересеченной местности, засадных действий, уничтожения условного противника, а также подготовки личного состава подразделений, вооружения и военной техники к действиям в любых природных и климатических условиях.