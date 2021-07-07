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Общество

Встреча под липами

07.07.2021 18:14|ПсковКомментариев: 0

«Вы позвали, и я пришел», - в минувший понедельник, 5 июля, с этих слов началась встреча главы администрации Пскова Александра Братчикова и жителей дома №45 по улице Юбилейной. Что такого стряслось с домом, что понадобилось вмешательство градоначальника? Пока ничего, и жители хотят, чтобы так оставалось и дальше. Потому и позвали в надежде на защиту.

 

Дано. Многоквартирный жилой дом с тупиком во дворе и единственным в этот двор въездом-выездом. Стройплощадка новой школы на 825 мест под окнами. Проект, по которому въезд на школьную парковку пройдет между домом и кафе Very Well.

Чего именно хотят жильцы от встречи с Александром Братчиковым, стало понятно не сразу.

Развернули проект. В хоре жильцов время от времени можно было уловить сольные партии.

«У нас и сейчас нет своего съезда с Юбилейной, мы разворачиваемся на светофоре у Дома офицеров. Что тут будет утром?»

«У нас двор тупиковый. Он не проходной. А если какая-то авария, пожар?»

«Террор!» - крыли козырями.

«Просто вы поймите. Проектировщик здесь не живет. Вы поймите. Снесли половину деревьев, открыли нам пыль и гарь. Делая дорогу дальше, срубят все деревья».

Как раз под оставшимися липами разговор и происходил. Но тенек пыла не остужал. Владельцы квартир рядом с будущей школой то и дело сваливались в гвалт. Оно и понятно. Не каждый день в собственном дворе можно встретить главу администрации и рассказать о наболевшем. Перейдешь тут на крик от переизбытка эмоций и желания быть понятым. Александр Братчиков выводил энергию в мирное русло:

«Подождите. Не все сразу. Пожалуйста, не шумите. Я вас понял».

Не хотят жильцы проезд к школе мимо своего дома. Тем более, что главный вход в школу будет смотреть прямехонько на Юбилейную. Оттуда бы и делать заезд. А лучше — предлагали жильцы — карман для быстрой высадки маленьких пассажиров. Не создавая на Юбилейной пробку из родительских авто по утрам и вечерам и не перекрывая двор сплошным потоком машин туда-сюда.

Проезд раздора.

«Временный въезд на строительную площадку с той стороны сделан. Почему не сделать его постоянным?» - показывая в противоположную от своего дома сторону, предложил житель дома Андрей Петров, один из инициаторов встречи.

«Почему напрямую не сделать въезд? - идея Александру Братчикову явно понравилась, стало понятно, на чьей он стороне. - У нас ГАИшник присутствует?»

ГАИшник присутствовал. Хоть и говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное, но не в случае с проездом к школе. Начальник городской ГИБДД Владимир Папорт иллюзии быстро разбил:

«Делать придется с полосой торможения. Тогда убираем на Юбилейной тротуар по всей длине забора школы. Соответственно, где люди ходить будут?»

«А мы где жить будем? И как?» - некоторые участники встречи ответом остались недовольны. Стало понятно, что чужие пешие прогулки их интересуют несильно, а вот проезд у собственного дома — очень даже.

«Дальше есть Юбилейная, 36, 38. Там организован карман, есть и пешеходная дорожка. И там нет полосы торможения», - привел разумный довод Андрей Петров.

«Там уже существует постройка, - объяснил Владимир Папорт. - Приняты изменения в ГОСТы, они предусматривают полосы торможения. Мы можем сделать. Но ликвидируем тротуар».

«Делайте, что хотите, двор наш не трогайте!» - снова крик отчаяния из группки собравшихся.

Владимир Папорт поясняет нюансы дорожного строительства.

Прозвучало и предложение вообще не строить у школы парковку. От тех, кому все равно придется где-то ставить машины, жильцы пообещали отгородиться шлагбаумом. Кое-кто дошел до того, что школа понижает стоимость жилья. И был поддержан соседкой, у которой дети уже выросли, а внуки в школу ходят в Москве.

8000 детей в Пскове посещают школы во вторую смену.

Но улица Юбилейная — не деревня из «хат с краю».

«Каким образом можно не делать полосу торможения?» - Александр Братчиков всякий раз возвращался к конструктиву.

«Перевести улицу из категории магистральных в местный проезд. И все. Отличаются количеством прохождения транспорта», - после ответа Владимира Папорта стало понятно, что и этот вариант — не вариант.

Заезд с Госпитальной или организация кармана для высадки вдоль Юбилейной осложняются еще и тем, что под землей проходит газопровод.

«Сложно организовать, - начальник городского управления строительства и капремонта Павел Андреев напирал на незыблемость принятого решения о проезде под окнами. - Проектировщик проектировал, исходя из того, что тут уже есть существующий проезд».

Ах, вот оно в чем тут дело. Пошли по пути наименьшего сопротивления. Ну и получили от местных:

«Вы о людях думайте, а не как вам удобно».

Кажется, с этим согласен и Александр Братчиков. Он в какой-то момент не выдержал:

«Паш! Не ты же тут живешь! - градоначальник окончательно встал на сторону жильцов. - Давайте так. Дайте мне время. Я проработаю варианты. Через неделю еще встретимся, будут ответы».

Пообсуждали еще «тарахтелки», замешивающие бетон в шесть утра. И невозможность построить школу в другом месте. С этим вопросом жилец Александр Меос уже обращался на сайт губернатора. Предлагал образовывать детей с улиц Маргелова, Шестака и Доставалова поближе к их домам. Ответ на сайте получил от нового руководителя областного комитета по образованию Андрея Ермакова:

«Незастроенная территория по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до границы города Пскова с территорией сельского поселения «Завеличенская волость» находится в собственности юридических и физических лиц. Территория в границах улиц Юбилейная, Генерала Маргелова, Майора Достовалова является федеральной собственностью (Министерство обороны РФ). Администрация города Пскова не полномочна распоряжаться указанными территориями. Кроме того, территория в границах улиц Юбилейная, Генерала Маргелова, Майора Достовалова, Шестака располагается в границах территории объекта культурного наследия «Территория лагеря советских военнопленных «Шталаг 372», где запрещается возведение объектов капитального строительства».

Попытался жилец и на встрече развить эту тему. Но на него Александр Братчиков только что руками не замахал:

«Вы чего? Там же лагерь был».

Школу собираются достроить к концу следующего года.

Обсудили возможность посещать у школы спортивную площадку. И получили заверения в том, что у городских властей «нет желания что-то запрещать».

Разошлись друг другом не то, чтобы довольные, но с большими надеждами на следующую встречу. Оправдаются ли они, станет понятно уже на следующей неделе. На новой встрече под липами.

Юлия Магера

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова
Теги: #городская среда #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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