«Беседка»: О старте работы кафедры хирургии в ПсковГУ

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Разговор будет посвящен кафедре хирургии, которая официально начала работу при Институте медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета.

Долгие годы подготовку врачей в ПсковГУ вела одна кафедра клинической медицины — она выпускала специалистов по «Лечебному делу», «Педиатрии» и «Терапии». Что послужило «спусковым крючком» для открытия кафедры хирургии? Кто и чему будет учить студентов? Сколько среди преподавателей практикующих хирургов и врачей псковских больниц? Как будет строиться обучение? Какими материально-техническими возможностями располагает кафедра для обучения будущих хирургов?