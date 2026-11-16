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Второй этап антинаркотической операции «Чистое поколение» стартовал в Псковской области

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Второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2026» пройдёт в Псковской области с 16 по 25 ноября, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.


В рамках антинаркотической операции полицейские организуют интернет-акцию «Диктант: разгадай сетевые ловушки». Её цель - повысить цифровую грамотность участников и научить их безопасному поведению в интернете. Участники смогут узнать о распространённых интернет-угрозах, научиться распознавать уловки мошенников и избегать опасных ситуаций в сети.

Пройти диктант можно дистанционно с 16 по 25 ноября с любого устройства с доступом в интернет.

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