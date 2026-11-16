Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали повышения выплат по больничным для самозанятых

Максимальные выплаты по больничным для самозанятых россиян могут вырасти с 1 января 2027 года до 53 и 37 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности. Соответствующий проект постановления подготовил Минтруд России. Инициативу поддержал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Минтруд России подготовил проект постановления, которым предлагается с 1 января 2027 года увеличить максимальные страховые суммы по временной нетрудоспособности для самозанятых, добровольно участвующих в эксперименте по социальному страхованию. Новые лимиты составят 53 тысячи и 37 тысяч рублей за полный месяц больничного (сейчас — 50 и 35 тысяч рублей). Документ размещён для общественного обсуждения.

Индексация предусмотрена законом о проведении эксперимента и привязана к росту минимального размера оплаты труда с округлением до тысячи рублей. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Сумма страхового покрытия зависит от размера ежемесячных добровольных взносов в Социальный фонд. В 2026 году при выборе покрытия 50 тысяч рублей взнос составляет 1920 рублей в месяц, при 35 тысячах — 1 344 рубля. В 2027 году при новых лимитах взносы вырастут до 2 035,20 и 1 420,80 рублей соответственно.

Самозанятые, которые уже участвуют в программе с 2026 года, смогут по желанию остаться на прежних условиях и продолжать платить взносы в размере, утверждённом на текущий год. Право на пособие в размере 70% страховой суммы возникает через полгода уплаты взносов, а на 100 % — через год (с учётом страхового стажа).

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал в 2026 году и рассчитан до конца 2028 года. Он даёт плательщикам налога на профессиональный доход возможность получать официальные выплаты по больничным листам — гарантию, которой раньше у этой категории работников не было.

Сейчас максимальные страховые суммы составляют 50 и 35 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от выбранного страхового покрытия, продолжительности уплаты взносов и страхового стажа. В случае принятия постановления ежемесячные добровольные взносы увеличатся. Самозанятые, которые уже участвуют в программе, смогут сохранить прежние условия.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно следим за развитием эксперимента по социальному страхованию самозанятых и считаем предложенную индексацию максимальных выплат по больничным правильным и своевременным шагом. Повышение страховых сумм до 53 и 37 тысяч рублей - это не просто формальная привязка к МРОТ, а реальная попытка сделать защиту от временной нетрудоспособности более ощутимой для людей, которые работают на себя», - пояснил Сергей Вострецов.

При этом в профсоюзе отмечают, что одного увеличения выплат недостаточно. Необходимо упростить оформление пособий и сделать условия страхования понятнее.

«Многие самозанятые зависят от ежедневного дохода и фактически „не могут позволить себе болеть“. Поэтому рост максимальных выплат должен сопровождаться дополнительной работой - упрощением процедур, повышением прозрачности расчётов, информированием людей и, возможно, дополнительными стимулами», - подчеркнул Сергей Вострецов.

Таким образом, предложение Минтруда получило поддержку со стороны профсоюзного объединения СОЦПРОФ, которое последовательно выступает за расширение социальных гарантий для самозанятых граждан.