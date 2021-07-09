Общество

Водный маршрут «От болот до океана» открылся в Полистовье

Водный маршрут «От болот до океана» открылся в Полистовском заповеднике. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте особо охраняемой природной территории.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

«Сейчас на улице стоит нереально жаркая погода и такой прогноз, похоже, сохранится до конца июля. На болоте температура всегда выше на несколько градусов… Но выход подарила нам сама природа - из-за частых и обильных дождей, которые несколько недель проливались над Полистовским заповедником, реки и озера стали полноводны! Это значит, что водный маршрут "От болот до океана" открыт! Большая редкость для середины лета - спешите поймать момент», - говорится в сообщении.

Посетителей заповедника ждет трехчасовая прогулка по системе рек и каналов с выходом в одно из крупнейших озер Псковской области - Полисто. «Вы узнаете о том, почему наш водный маршрут получил такое название, почему вода имеет цвет крепко заваренного чая и какое значение имеют водно-болотные угодья. Есть вероятность увидеть околоводных обитателей», - рассказали в заповеднике.

На маршрут принимаются группы не более 7 человек, записываться нужно заранее. Запись на экскурсии по электронной почте tourism@polistovsky.ru и по телефону +7 (81141) 22-391 (по будням с 9.00 до 18.00).