Общество

Михаил Ведерников: Мы близки к пику распространения инфекции

130 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 11 июля. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 41 401 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«На этой неделе прирост числа заболевших составил 8,8%, что в 4 раза ниже динамики предыдущей недели. Мы близки к пику распространения инфекции», - отметил глава региона.

За сутки никто из пациентов не избавился от коронавируса. За время пандемии в регионе выздоровели 34 240 человек, скончались – 502.

Кроме того, в Псковской области провели 921 тест на коронавирус, всего 434 413.