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Общество

Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Острове

17.07.2021 09:21|ПсковКомментариев: 0

16 июля в Островском районе (Псковская область) вблизи деревни Черепягино прошло памятное мероприятие, посвященное Дню памяти Героя России Тимура Апакидзе. Как сообщили в администрации района, день памяти Тимура Апакидзе начался с заупокойной литии в память усопших воинов за веру и Отечество, которую на мемориальном комплексе у места гибели прославленного палубного летчика отслужил настоятель Свято-Троицкого собора г. Острова отец Роман.

Обратившись к собравшимся, отец Роман сказал, что человеческие качества, которыми обладал Тимур Апакидзе есть дар Божий и их нужно поддерживать, развивать и сохранять в других людях, чтобы они жили, творили и созидали на благо окружающих и своего Отечества.

Отдать почести Герою России собрались представители органов местного самоуправления, военнослужащие гарнизона «Веретье» и воинских частей Островского гарнизона, сослуживцы, члены молодежного Совета при Главе Островского района.

Перед присутствующими на памятном мероприятии выступил глава Островского района Дмитрий Быстров и помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.

Воспоминаниями о своих встречах с Тимуром Апакидзе поделился ветеран Вооруженных Сил Николай Демин.

После «минуты молчания» были возложены цветы к поклонному кресту и памятному обелиску.

Напомним, что Тимур Апакидзе профессию военного летчика получил в Ейском авиационном училище. Службу в военно-морской авиации начал в городе Острове Псковской области. В середине 80-х годов прошлого века закончил Военно-морскую академию в Ленинграде. Затем служил в Крыму, командуя уникальным полком палубной авиации Черноморского Флота. После 1991 года – на Северном Флоте, где командовал полком, а затем авиационной дивизией.

Закончив Академию Генерального Штаба в Москве, стал заместителем командующего морской авиацией. Тимур Апакидзе - первый советский строевой летчик, совершивший посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов». Тимур Апакидзе – один из пяти летчиков авиации ВМФ, выполняющих «кобру Пугачева». Освоил тринадцать типов самолетов, налетал три с половиной тысячи часов.

17 июля 2001 года в 11.43. во время авиационного праздника, посвященного 85-летию морской авиации ВМФ в гарнизоне «Остров», выполняя показательный полет на самолете СУ-33, Тимур Апакидзе трагически погиб.

На месте гибели летчика вблизи деревни Черепягино создан мемориальный комплекс, его именем названа одна из центральных улиц в Острове-2, а на доме, где он жил, установлена памятная табличка.

Звание Героя Российской Федерации полковнику Тимуру Автандиловичу Апакидзе присвоено за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новой авиационной техники.

Теги: #остров #островский район #память #авиация #мемориал
Источник: Псковская Лента Новостей
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