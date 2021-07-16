Общество

Пенсионер отсудил у псковского военкомата 72 тыс. рублей на переезд

Псковский городской суд удовлетворил иск военного пенсионера к военному комиссариату Псковской области о взыскании расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера. Как сообщается в решении на сайте суда, истец является пенсионером минобороны, уволен с военной службы в запас по выслуге лет на основании приказа командующего Краснознаменным Северным Флотом в 1993 году. Приказом командира войсковой части исключен из списков личного состава части и направлен на учет в Кольский райвоенкомат Мурманской области.

После увольнения проживал в Мурманске. В 2020 году принял решение о переезде в город Пустошку Псковской области на постоянное место жительства. Мужчина обратился в Военный комиссариат Мурманска для получения воинских перевозочных документов. Однако ему в этом было отказано в связи с отсутствием сведений о выдаче ранее перевозочных документов.

Истец заключил договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке багажа личного имущества автомобильным транспортов с ИП за счет личных денежных средств, так как возможность перевезти багаж железнодорожным транспортом отсутствовала. Стоимость перевозки по договору составила 72 000 руб.

Мкужчина обратился к ответчику с заявлением о компенсации понесенных в связи с переездом расходов. Однако ему в этом было отказано в связи с отсутствием справки, выданной в соответствии с приказом министерства обороны от 27.12.2017 №185 о неполучении ранее социальных гарантий на перевозку домашних вещей, а также по оплате проезда членов семьи.

Представитель ответчика Военного комиссариата Псковской области с иском не согласилась. Указала, истец не представил справку о том, что ему ранее перевозочные документы в связи с переездом не выдавались, у ответчика отсутствовали основания для компенсации истцу заявленных расходов на перевоз личного имущества.

Суд пришел к выводу, что согласно информации, представленной Отделом УПФ в Пустошкинском районе Псковской области, истец с заявлением о возмещении расходов на переезд не обращался. Правом на возмещение расходов на переезд не воспользовался, в связи с чем суд находит требования истца обоснованными подлежащими удовлетворению. Отсутствие справки не может в данной случае повлечь нарушение его прав на возмещение расходов.

Суд учел, что согласно представленным справкам стоимость перевозки личного имущества истца железнодорожным транспортом составит 84 тыс. 676,54 руб.

Суд решил взыскать с Военного комиссариата Псковской области в пользу истца расходы, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в размере 72 000 руб. и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 360 руб.