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Респонденты ПЛН оказались неудовлетворены приговором экс-ректору Ильиной - опрос

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Респонденты, опрошенные Псковской Лентой Новостей, неудовлетворены приговором бывшему ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. В опросе приняли участие 318 человек.

Абсолютное большинство респондентов считает наказание слишком мягким. 55% участников опроса ожидали более сурового приговора. Еще 36,8% считают решение суда справедливым только в том случае, если следствие привлечет к ответственности других соучастников преступления. Таким образом, более 90% респондентов видят в текущем вердикте незавершенность или излишнюю лояльность.

Лишь небольшая доля читателей полностью поддерживает позицию суда. Всего 1,9% участников опроса выразили полное удовлетворение правосудием. Кроме того, 1,6% респондентов рассчитывали на снисхождение и более мягкий приговор.

4,7% опрошенных признались в безразличии к этому резонансному делу.

Цифры говорят о том, что общество воспринимает текущий вердикт не как финальную точку, а лишь как промежуточный этап. Читатели требуют от правоохранительных органов продолжить расследование и наказать всех причастных.

Напомним, суд приговорил бывшего руководителя вуза к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях, сроком на 3 года. Также Наталью Ильину лишили почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Экс-ректора взяли под стражу в зале суда.

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