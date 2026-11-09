Пскович Роман Марчуков развернул флаг региона над горой Килиманджаро
Пскович Роман Марчуков взошел на гору Килиманджаро в Объединенной Республике Танзания, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Роман Марчуков / ВКонтакте
«Я взошёл и спустился в не сезон с самой высокой вершины, вулкана Африки, горы Килиманджаро. Спасибо тебе Килиманджаро, что ты видела, как мне было тяжело и ты позволила мне подняться и отпустила меня здоровым вниз», - сообщил Роман Марчуков.
Он отметил, что путь к вершине шёл по маршруту Ронгаи, через Пик Гилман (Gilman's Point, 5685 м) и Пик Стелла (Stella Point, 5756 м) — это промежуточные точки на гребне кратера Кибо.
Главной целью его восхождения являлась вершина Кибо - Пик Ухуру (Uhuru Peak, 5895 м).
«Хочу поблагодарить моих темнокожих друзей Alex Eliawoni Mtui, Dickson Lawrence Kimambo, Moses без которых моего восхождения не было бы, а так же моих родных, близких и всех тех, кто искренне поддерживает меня. Спасибо вам всем большое и поклон с самой высокой вершины Африки, горы Килиманджаро», - добавил Роман Марчуков.
Напомним, в конце августа Роман Марчуков совершил восхождение на самую высокую гору Европы – Эльбрус. На вершине он развернул флаг «Прасковьи Молочковой» и выпил йогурт, произведенный на Псковском городском молочном заводе.
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