Нарколог предупредил о риске запоя после повышения зарплаты

Повышение зарплаты или получение премии не всегда идут на пользу. Для людей с алкогольной зависимостью рост доходов може стать причиной срыва. Об этом рассказал врач-психиатр-нарколог Александр Поликарпов.
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По словам специалиста, спровоцировать употребление алкоголя могут как финансовые трудности, так и увеличение заработка. В первом случае человек пытается справиться с тревогой с помощью спиртного, во втором - получает возможность чаще покупать алкоголь и скрывать расходы от близких.
Дополнительным фактором риска становится карьерный рост. Новая должность сопровождается стрессом, переработками и корпоративными мероприятиями, где употребление алкоголя воспринимается как часть общения.
Тревожным признаком врач назвал привычку выпивать по любому поводу - как после неудач, так и в честь достижений. В таком случае спиртное становится способом справляться с эмоциями.
Чтобы избежать срыва, людям с зависимостью в ремиссии специалист советует заранее продумывать способы отдыха и празднования без алкоголя, а также обращаться за поддержкой к близким и врачам.
Александр Поликарпов также предупредил об опасности резкого отказа от спиртного после продолжительного запоя. При физической зависимости это может привести к серьезным осложнениям, сообщает