Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
в отпуск при параде
Модно и практично
Планово и без рисков
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
Жизнь в «Сказке»
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Сколько стоит Прыжок с моста
 
 
 
ещё Общество 18.07.2021 12:201 127 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 18.07.2021 13:081 Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков 18.07.2021 12:201 127 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 18.07.2021 12:040 Более трети россиян выступили против введения четырехдневной рабочей недели 18.07.2021 10:220 Жителей южных районов Псковской области предупредили о грозе и ливнях 17.07.2021 20:530 Псковское МЧС: Плавательный жилет не является защитой от несчастного случая на 100%
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5636 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 15.07.2021 12:2718 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП 15.07.2021 22:4710 В Псковской области скорректировали ограничения по коронавирусу 15.07.2021 07:456 «Дух захватывает»: пскович поделился фотографиями грозы над озером 18.07.2021 08:5936 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более трети россиян выступили против введения четырехдневной рабочей недели

18.07.2021 12:04|ПсковКомментариев: 0

Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, так как опасается возможного сокращения доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Так, в рамках опроса, проходившего с 27 июня по 6 июля, положительно отозвались о введении четырехдневной рабочей недели 44 процента респондентов. Против выступают 34 процента опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов.

Для сравнения: в апреле эту идею поддержали 39 процентов россиян (против выступили также 39 процентов), в феврале — 48 (против — 33), в октябре 2020-го — 40 (против — 37), в июне 2019-го за высказались 49 процентов, а против — 31 процент.

При этом 63 процента участников опроса, проводившегося с 9 по 13 июля, считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, как и за пятидневную неделю. Но практически каждый четвертый (24 процента) думает, что не справится со своими обязанностями за четыре дня.

В рамках другого опроса (27 июня — 8 июля) менеджеров по персоналу и других представителей компаний, ответственных за подбор работников, спрашивали, обсуждалась ли в их организациях возможность перехода на четырехдневную неделю. На этот вопрос 76 процентов респондентов дали отрицательный ответ.

Еще 12 процентов работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в пяти процентах компаний, рассказали эксперты.

Только в одном проценте организаций такой режим уже ввели, а три процента работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, но в итоге вернулись к пятидневке.

Исследование SuperJob проводилось с конца июня до середины июля, в нем приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.

Теги: #работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?
В опросе приняло участие 1647 человек
18.07.2021, 13:220 Горводоканал Пскова: Мы делаем все возможное, чтобы оперативно решать возникающие проблемы 18.07.2021, 13:081 Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков 18.07.2021, 12:496 Глава Пскова об отключении воды: Понимаю, что все сейчас находятся на пределе 18.07.2021, 12:397 Константин Болотин прокомментировал ситуацию с подачей воды в Пскове
18.07.2021, 12:280 Велосипедистка пострадала в ДТП под Великими Луками 18.07.2021, 12:201 127 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 18.07.2021, 12:040 Более трети россиян выступили против введения четырехдневной рабочей недели 18.07.2021, 11:420 Псковские бойцы ММА участвуют в Всероссийском мастерском турнире
18.07.2021, 11:234 Фотофакт: Флаг Сербии на здании военкомата в Бежаницах? 18.07.2021, 11:012 Смертность от наркотиков в России выросла на фоне пандемии на 60% 18.07.2021, 10:3725 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды 18.07.2021, 10:2443 Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа
18.07.2021, 10:220 Жителей южных районов Псковской области предупредили о грозе и ливнях 18.07.2021, 10:100 Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД 18.07.2021, 09:480 Эксперт Роспотребнадзора: Заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные 18.07.2021, 09:291 Завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания
18.07.2021, 09:1133 Горводоканал Пскова: В настоящее время система водоснабжения заполняется 18.07.2021, 08:5936 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей 17.07.2021, 23:181 Интерактив: В новом автобусе «Псков - Великие Луки» форточки на саморезы закрутили 17.07.2021, 23:0924 Губернатор отметил ненадлежащее качество работ по реконструкции улицы Поземского
17.07.2021, 22:012 УФАС не внесло псковскую фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за несерьезности претензий 17.07.2021, 21:090 Военнослужащие в Камышине почтили память одного из бойцов псковской 6-й роты 17.07.2021, 20:530 Псковское МЧС: Плавательный жилет не является защитой от несчастного случая на 100% 17.07.2021, 20:410 В Дно установят две новые детские площадки
17.07.2021, 20:262 Проблемы жителей нацпарка «Себежский» требуют решения - Николай Валуев 17.07.2021, 20:140 Пенсионер отсудил у псковского военкомата 72 тыс. рублей на переезд 17.07.2021, 19:511 Спецподразделения Великобритании проведут тайную миссию против России и Китая 17.07.2021, 19:370 Женщина оказалась заблокирована в машине после ДТП в Невеле
17.07.2021, 19:191 Где чаще гибнут псковичи на воде и сколько стоит прыжок в воду с моста 17.07.2021, 19:070 Реставраторы дали рекомендации по сохранению росписей Анастасиевской часовни во время ее переноса 17.07.2021, 18:560 Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе 17.07.2021, 18:426 Алексей Кудрин назвал причину развала СССР
17.07.2021, 18:172 Строительство соцгородка в Борисовичах будут контролировать ежедневно 17.07.2021, 17:512 Николай Валуев узнал об экологических проблемах Себежского нацпарка 17.07.2021, 17:166 Иммунолог оценил идею ревакцинации россиян от COVID-19 каждые полгода всю жизнь 17.07.2021, 16:373 18 июля в Псковскую область поступит очередная партия вакцины от коронавируса
17.07.2021, 15:560 Себежанам разрешат строительство домов на территории нацпарка 17.07.2021, 15:407 Губернатор рассказал о самочувствии супруги после вакцинации «Спутником» 17.07.2021, 15:1716 Администрация Пскова объяснила отключение воды раньше назначенного времени 17.07.2021, 15:090 Грозы и ливни ожидаются сегодня в Псковской области
17.07.2021, 14:486 «Единая Россия» запустила портал для сбора идей в народную программу 17.07.2021, 14:350 Петербургский художник подарил музею-заповеднику «Михайловское» иллюстрации к сказкам Пушкина 17.07.2021, 14:230 В Опочецком районе горел жилой дом из-за грозового разряда 17.07.2021, 13:573 Депутат Николай Валуев возложил цветы на братском кладбище Себежского района
17.07.2021, 13:490 Консолидированный бюджет Псковской области получит 9,2 млрд рублей бюджетных кредитов 17.07.2021, 13:341 Удар молнии в Пскове попал на видео 17.07.2021, 13:263 Полиция предупреждает об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19 17.07.2021, 13:076 На Кубе заявили о создании на 100% эффективной вакцины от коронавируса
17.07.2021, 13:010 К 2022 году планируется обновить себежскую больницу 17.07.2021, 12:410 Несколько гаражей и автомобиль горели в Пскове 17.07.2021, 12:350 Два человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки 17.07.2021, 12:164 Псковская область подошла к пику волны заболеваемости коронавирусной инфекцией
17.07.2021, 11:580 77-ю годовщину освобождения от фашистов отметили в Себеже 17.07.2021, 11:234 Губернатор: Назначение Бориса Елкина - «хорошее приобретение» для города 17.07.2021, 11:116 Глава Пскова возмущена половинчатым ремонтом дорожного проезда 17.07.2021, 10:553 Россияне больше доверяют отечественным вакцинам от коронавируса – результаты опроса
17.07.2021, 10:3548 Губернатор Михаил Ведерников собирается идти на второй срок 17.07.2021, 10:250 В Пскове начался подвоз воды к медицинским объектам 17.07.2021, 10:030 17 июля в Псковской области будет облачно, местами дожди 17.07.2021, 09:450 В Пскове изъята поддельная тысячерублевая купюра
17.07.2021, 09:360 Артур Акавов избран председателем Псковской областной Федерации бокса 17.07.2021, 09:210 Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Острове 17.07.2021, 09:0010 «Андрей Налива» наступил по народному календарю 17.07.2021, 00:0110 Водоснабжение остановили в Пскове на сутки
16.07.2021, 22:102 Производители продуктов за полугодие подняли цены на 8,6% 16.07.2021, 21:420 Путин произвел перестановки в руководстве МВД 16.07.2021, 21:139 В Псковской области продлен период прохождения первого этапа обязательной вакцинации 16.07.2021, 20:513 Росавтодор ожидает повышения тарифа «Платона» до 2,44 рублей за километр
16.07.2021, 20:340 Карантин по АЧС установлен на территории одного из населенных пунктов Струго-Красненского района 16.07.2021, 20:270 В Пскове СИЗО посетила комиссия по контролю за соблюдением прав человека 16.07.2021, 20:030 Петербургский «Зенит-2» и «Луки-Энергия» сыграют без зрителей 16.07.2021, 19:4511 Константин Болотин об отключении воды в Пскове и строительстве станции водоподготовки
16.07.2021, 19:290 Псковские ветеринары не пустили в Россию 30 телят 16.07.2021, 19:250 Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с жителями Гдовского района 16.07.2021, 19:110 Облизбирком продолжает кампанию по вакцинации своих сотрудников 16.07.2021, 19:025 Минпромторг сообщил о планах поставлять медкислород из Китая и Финляндии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.