Общество

Еще около 15 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область

У Псковской области есть возможность прививать до 3 тысяч человек ежесуточно, заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь участники встречи обсудили поставку вакцины от COVID-19 в регион. Михаил Ведерников напомнил, что в выходные пришла очередная партия препарата. Кроме того, по договоренности губернатора с руководством Минздрава еще около 15 тысяч доз должны поступить в регион в ближайшее время. Это помимо уже выделенных и тех, что ожидаются в ближайшие дни.

Марина Гаращенко подтвердила, что поступившую вакцину оперативно распределили во все без исключения медицинские организации, чтобы все пункты вакцинации могли приступить к работе. Она подчеркнула, что спрос на препарат в настоящее время колоссальный. В ходе анализа обращений наибольшую потребность в вакцине выявили у рабочего населения в Пскове. Именно поэтому большая часть поступившей вакцины направлена в Псковскую и Великолукскую межрайонные больницы, а также в Псковскую городскую поликлинику.

По темпам вакцинации в числе лидеров находятся Псковский, Палкинский и Пушкиногорский районы.

Кроме того, Марина Гаращенко проинформировала, что в Москве готовят к отгрузке партию из более чем 14 тысяч доз вакцины «ГамКовидВак», которая ожидается в регионе со дня на день.

Михаил Ведерников спросил, как налажена работа по внесению данных о вакцинированных гражданах в соответствующие федеральные базы, есть ли сбои. «Сбоев нет. Мы полностью урегулировали работу по внесению данных на обе федеральные платформы», — заверила Марина Гаращенко.

Глава региона также подчеркнул, что, несмотря на предпринятые усилия, необходимо наращивать темпы прививочной кампании. «Мы можем обеспечить рост и прививать до 3 тысяч человек ежесуточно», — ответила Марина Гаращенко и добавила, что сегодня в Пскове на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» открывается еще один крупный пункт вакцинации.

Она также обратила внимание, что даже на тех пунктах, которые открыты для трудовых коллективов, готовы принимать и простых посетителей. Потоки граждан будут разведены. Михаил Ведерников в свою очередь напомнил о необходимости соблюдения противовирусных ограничений на местах вакцинации.