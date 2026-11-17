Предприниматель и лидер движения «Росмолодежь.Предпринимай» в регионе Анастасия Чугунова представила Псковскую область на флагманской встрече сообщества, сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив

В мастерской управления «Сенеж» прошла флагманская встреча сообщества «Росмолодежь.Предпринимай». Масштабное событие объединило 100 молодых предпринимателей и региональных лидеров более чем из 50 субъектов Российской Федерации.

В рамках мероприятия участники работали с экспертами над развитием личного бренда и делились опытом ведения собственного дела. Отдельный блок программы был посвящен диалогу с лидерами молодежных советов, в ходе которого обсуждались текущие задачи команд и перспективы совместных инициатив. Анастасия Чугунова также выступила с годовым отчетом сообщества.

«"Сенеж" собрал предпринимателей со всей страны, и это бесценный опыт. Общение с коллегами из других регионов, разбор реальных кейсов и работа над личным брендом дают мощный импульс для развития. Такие встречи показывают, что за молодым бизнесом в России — большое будущее, и мы можем учиться друг у друга, чтобы делать свои проекты ещё сильнее», – поделилась Анастасия Чугунова.

Программа встречи включала выступления приглашенных спикеров, образовательные мероприятия, обмен опытом и обсуждение дальнейшего развития молодежных инициатив.

Как отметили в Центре молодежи и общественных инициатив, участие в таком масштабном событии стало для представителей Псковской области отличной возможностью перенять лучшие федеральные практики, укрепить профессиональные связи и найти новые точки роста для развития молодежного предпринимательства в регионе.