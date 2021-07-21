Общество

На 84-м году жизни скончалась экс-помощник прокурора Пскова Лидия Лукашевич

Коллектив прокуратуры Псковской области и Совет ветеранов сообщают о кончине на 84-м году жизни ветерана прокуратуры советника юстиции Лидии Лукашевич и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Лидия Лукашевич более 30 лет служила в должности старшего помощника прокурора города Пскова - после окончания Саратовского юридического института имени Д. И. Курского и до ухода на пенсию за выслугу лет.

«Являясь высококвалифицированным прокурором, Лидия Ивановна (Лукашевич — ред.) свои знания и опыт охотно передавала молодым прокурорским работникам. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области», - рассказали ее коллеги.

Она была награждена знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «Ветеран прокуратуры».

Прощание с покойной состоится 22 июля в 10.30 в церкви Жен-Мироносиц по адресу: город Псков, улица Коммунальная, 25а.