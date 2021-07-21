Общество

Псковская область дополнительно получит 200 млн рублей для обеспечения связи в поселках

В этом году Псковская область дополнительно получит 200 миллионов рублей в рамках проекта по устранению цифрового неравенства на оборудование 48 базовых станций для обеспечения связью поселков с населением от 20 до 100 человек. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

Масштабное совещание на тему «Обеспечение услугами связи жителей Пушкиногорского, Островского и Новоржевского районов» состоялось сегодня, 21 июля, в Пушкинских Горах.

По словам Армена Мнацаканяна, эту межведомственную встречу его побудили инициировать массовые жалобы на частые перебои или полное отсутствие сотовой связи и интернета.

Актуальность проблемы в целом для региона подтвердил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, который принял деятельное участие в обсуждении острой темы, отметил Армен Мнацаканян.

«На сегодняшний день стабильная связь и интернет – не роскошь, а необходимость, в которой нуждаются не только жители городов, но и нашей глубинки», - подчеркнул Александр Козловский. Он заметил, что «финансирование по линии профильного нацпроекта выделяется значительное».

На встрече присутствовали главы Островского, Пушкиногорского и Новоржевского районов, представители волостей этих муниципалитетов. В адрес пяти представителей сотовых операторов и провайдеров интернет-связи были озвучены проблемы и предложения. В свою очередь, сотовые операторы, отвечая на замечания о низких темпах строительства вышек, отметили важную для них экономическую составляющую цифровизации. В дискуссии так же участвовали представители управления цифрового развития и связи Псковской области.

«Часть вопросов, озвученных представителями муниципалитетов, будет решена в ближайшее время. Трудности системного характера участники проработают каждый на своем уровне. По общему мнению собравшихся, есть необходимость и в дальнейшем проводить такие дискуссии. С одной стороны, они позволяют установить более тесное межведомственное взаимодействие, с другой – являются неким элементом контроля действий всех участников процесса», - подвел итог Армен Мнацаканян.