Общество

ЦУР и «Экопром» договорились о сотрудничестве

Центр управления регионом Псковской области и псковский филиал ООО «Экопром» договорились о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

«ЦУР посетил директор регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселев. Он ознакомился с работой сотрудников и высоко оценил возможности центра», - говорится в сообщении.

Итогом встречи стала договоренность о совместной работе по обращениям граждан из соцсетей. «Теперь проблемы жителей региона будут выявлены и решены еще быстрее!» - добавили в Центре управления регионом.