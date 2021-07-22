Общество

Детский сад присмотра и оздоровления в Пскове объявляет набор детей в группу полного дня

Детский сад присмотра и оздоровления № 30 «Жемчужинка» в Пскове объявляет набор детей в группу полного (12-часового) дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Группы:

2019 года рождения – 20 человек;

2018 года рождения – 5 человек;

2017 года рождения – 5 человек;

2016 года рождения – 5 человек.

«Индивидуальный подход к каждому ребенку, профилактико-оздоровительные мероприятия (солевая комната, закаливающие процедуры, включающие в себя: босохождение по специально подготовленной "Дорожке здоровья", йодосолевое закаливание, кислородный коктейль, фито-чай, витаминотерапия, дыхательная гимнастика с использованием тренажера Фролова, наличие ночной группы (3 раза в неделю), посещение детского сада без родительской платы», - говорится в сообщении.

Принимаются дети с реакцией Манту более 5 мм (на основании справки врача фтизиопедиатра).

Врач фтизиопедиатр ведет прием по адресу: улица Красноармейская, 16 (Псковский противотуберкулезный диспансер). Контактный телефон: 8(8112)298660.

Контактный телефон детского сада №30: 8(8112)664092.