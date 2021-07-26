Общество

В Псковской области на выплаты к новому учебному году подали более 46 тысяч заявлений

Более 46,3 тысячи заявлений более чем на 62,2 тысячи детей на единовременную выплату к новому учебному году принял Пенсионный фонд в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Семьям в личные кабинеты на портале госуслуг уже начали поступать уведомления о принятом решении новой единовременной выплаты.

Прием заявлений на 10 тысяч рублей к новому учебному году открыли с 15 июля через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места жительства родителей.

«Ранее большинство семей получили уведомления с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств родителям остается проверить актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд», - пояснили в ПФР.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, а также если они продолжают обучение по школьной программе. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, у семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре – соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.

«На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени сотрудники фонда проверят представленную родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение рабочего дня с момента вынесения решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа», - сказала управляющий.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

По предварительным данным, в Псковской области право на данную выплату имеют более 88 тысяч детей.