Двум молодым псковским врачам вручили ключи от квартир

В преддверии 8 Марта в Порховской межрайонной больнице состоялось вручение ключей от служебных квартир молодым девушкам-врачам, сообщается в канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX.

Фотографии: Михаил Ведерников / MAX

Елизавета Кузнецова – выпускница ПсковГУ, с августа 2025 года работает участковым врачом-терапевтом в Локнянском филиале поликлиники. Анастасия Михайлова окончила Первый Санкт-Петербургский медицинский университет, по целевому направлению прошла ординатуру по эндокринологии в СЗГМУ имени Мечникова. С октября 2025 года работает врачом-эндокринологом в Дедовичском филиале поликлиники, а с ноября дополнительно ведёт Школу сахарного диабета.

Служебные квартиры врачи получили по программе «Земский доктор» – это часть президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Она предусматривает комплексную поддержку медиков, которые выбирают работу в сельской местности.

«Благодарю наших молодых врачей за чуткость, профессионализм и искреннюю заботу о людях», - добавил губернатор.
