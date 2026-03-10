«Кузница»: Покупатель всегда прав?

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Для каждого из нас это, как минимум, повод вспомнить, что ежедневно мы много раз становимся потребителями товаров и услуг. Покупаем ли стаканчик кофе или новый робот-пылесос, заказываем ремонт машины, ведем своего питомца к грумеру или сами идем к парикмахеру, покупаем продукты в магазине или оформляем доставку – во всех ситуациях мы являемся потребителями.

Брать чеки на кассе стало немодно – так же, как и внимательно читать договоры – в том случае, если мы вообще договариваемся не на словах с хорошими знакомыми. Появляются и совершенствуются онлайн-сервисы для проверки качества товаров, но далеко не все о них знают, а пользуются – единицы. Хотя именно там можно удостоверится, что с продуктами всё в порядке. Какие это сервисы? Удобны ли они? Как быстро можно получить информацию и подстраховать себя? Об этом и не только ведущая Любовь Кузнецова поговорит с начальником отела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольгой Кольцовой.

Начало программы в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.