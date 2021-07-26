Общество

Галина Кузьма назначена заместителем главы администрации Печорского района

Новым заместителем главы администрации Печорского района по экономике стала бывший депутат районного Собрания депутатов Галина Кузьма. Ее представили на традиционной планерке в администрации 26 июля. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Всем присутствующих с одним из руководителей района познакомил исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Макаров.

Галина Кузьма родилась в 1967 году в Палкинском районе. Имеет высшее экономическое образование, она окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. В 2006 году окончила негосударственное образовательное учреждение «Академия права и управления» по специальности «юриспруденция».

С 2012 по 2017 годы являлась главой администрации Палкинского района. В 2017 году была избрана депутатом Собрания депутатов Палкинского района. На прошлой неделе она сложила полномочия народного избранника. Псковской Ленте Новостей она пояснила, что приняла такое решение в связи с трудоустройством на работу, которая не позволит вести депутатскую деятельность.

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«Надеюсь, что работа в администрации Печорского района будет продуктивной. Знаю, что здесь сильная управленческая команда, способная к кропотливой работе и сотрудничеству. Мой основной принцип: для достижения хорошего результата надо усердно и добросовестно работать», - отметила Галина Кузьма после назначения.