Общество

«Титан-Полимер» в лицах: переводчик Алла Федотова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня – переводчик предприятия Алла Федотова.

Говорят, формула счастья проста. Это — когда работа и хобби совпадают. В жизни Аллы Федотовой все так и сложилось. В детстве чем только не увлекалась: художественная гимнастика, горный туризм, философия, музыка. Но главным ее хобби стало изучение английского языка. Она посвящала любимому занятию массу свободного времени. Собственно, никто из родных и знакомых не удивлялся, слыша от школьницы, что она мечтает работать переводчиком или преподавателем английского языка.

Но жизнь порой расставляет свои приоритеты. Обстоятельства сложились так, что вместо факультета иностранного языка Алла поступила на факультет философии.

«Мне было безумно интересно учиться, - вспоминает она. - Затем я закончила магистратуру на том же факультете философии, защитила диссертацию на тему «Особенности и специфика методологии социально-гуманитарного познания», где сравнивались и противопоставлялись два подхода к познанию мира – естественно-научный и гуманитарный. Потом осталась преподавать на той же кафедре, где и училась до этого».

Но любовь к изучению иностранных языков на всем этом пути ее не оставляла: нравилось общение с людьми, изучение других культур. И жизнь подарила Алле шанс: в один прекрасный день ей предложили помочь людям пообщаться в качестве переводчика. Она как раз была в отпуске. Просто не смогла отказаться. Это решение стало судьбоносным: она попробовала, и у нее получилось. В результате ей предложили остаться и продолжить работать. Это был большой проект «Новая металлургия» по строительству нового металлургического завода на базе существующего производства в городе Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области.

«Очень интересный был проект, где в строительстве нового производства были задействованы шеф-монтажники из многих стран мира: Австралии, Германии, Южной Африки, США, Финляндии, Швейцарии и нескольких других стран, - рассказывает Алла. - Многому удалось научиться, работая с таким разнообразием специалистов в качестве переводчика. Отработав год на должности переводчика, я поступила в ВУЗ на второе высшее образование, чтобы получить диплом переводчика. Так и осталась в этой профессии. Работаю уже больше десяти лет».

По словам Аллы, профессия переводчика интересна по многим причинам. В том числе потому, что помимо знания языка ты должен иметь очень широкий кругозор. Специалисты-профессионалы зачастую говорят на своем «птичьем» языке, из-за чего даже люди, говорящие на одном языке, могут не понять друг друга, если одному из оппонентов не известна какая-то специфическая терминология. А переводчик в силу своей профессии каждый раз должен погружаться с головой в ту или иную тему перевода, чтобы донести смысл максимально правильно. Поэтому параллельно с переводом порой приходится читать кучу специфической литературы, чтобы понять о чем идет речь и приложить все усилия, чтобы выразить это максимально аутентично на другом языке.

Когда Алле Федотовой предложили работу на заводе «Титан-Полимер», она с радостью согласилась: новый опыт, крупный значимый проект, новые знакомства, новая область знаний.

«Мне всегда интересно изучать что-то новое, расширять кругозор, - объясняет она. - Кстати к вопросу о погружении переводчика в какую-либо конкретную сферу. Когда я работала в предыдущей компании, основной тематикой перевода была металлургия и горное дело, на "Титан-Полимере" мне до сегодняшнего дня больше всего приходилось сталкиваться с переводами из области ВЭД и коммерческих вопросов. Изначально было очень сложно переключиться на новую тематику, но сдаваться - это не про меня. Я купила курс онлайн-обучения на специалиста по ВЭД, погрузилась в эту сферу, и даже успешно сдала экзамены и получила диплом. Прошла полный теоретический курс подготовки и стала гораздо больше понимать в этой сфере, мне стало легче переводить».

Не бояться чего-то нового - одна из сильных ее сторон, которая связана с твердым пониманием: все, что ни происходит в жизни, является правильным и своевременным. Алла уверена, что весь жизненный путь человека – это бесконечный путь познания себя и окружающего мира, на котором мы должны сделать все лучшее, на что только мы способны, приложить максимум усилий, чтобы хоть немного продвинуться на бесконечном движении к пониманию бесконечного мира и себя, своего предназначения в нем.

«Истинное назначение вашего путешествия — это не место на карте, а новый взгляд на жизнь», - считал писатель Генри Миллер. Меняются города, времена года - поиски себя не прекращаются никогда. Общение с другими людьми, освоение новых знаний, музицирование на гитаре, путешествия с семьей, воспитание ребенка - все это маленькие шаги большого пути.