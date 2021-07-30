Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
волонтеры победы чтобы помнили
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
«Зенча» идем на завод
новая инсталляция псков - любовь
в отпуск при параде
Kids Mall комплекс для всей семьи
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
дело превыше всего
Привлекательный регион с экономическим иммунитетом
Миллион для доктора
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё Общество 30.07.2021 06:571 В Псковской области за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса 30.07.2021 10:110 В ответе за базар 30.07.2021 10:050 Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещение ночных баров 30.07.2021 09:591 Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса 30.07.2021 09:360 Грозы ожидаются в последний день июля в Псковской области 30.07.2021 08:121 Школьникам в новом учебном году готовят ежедневную термометрию и столовую по графику
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 28.07.2021 15:3648 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021 19:034 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса 28.07.2021 17:449 Представитель «Пятерочки» объяснил причину пустующих полок магазинов в Великих Луках
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса

30.07.2021 09:59|ПсковКомментариев: 2

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева завершила вакцинацию от коронавируса 29 июля.

Фото: Instagram-аккаунт Нинель Салагаевой

«Сделала вторую прививку от коронавируса, - отметила она в своем Instagram-аккаунте. - Ковид даже в легкой форме опасен, поскольку может привести к тяжелым последствиям. Прививка позволяет сформировать иммунитет без рисков для здоровья».

Нинель Салагаева указала на то, что в это непростое время важно защитить себя и своих близких. «Поэтому призываю всех позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких!» - добавила она.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 700 человек
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
30.07.2021, 10:210 «Хайпожоры»: Перенос сроков обязательной вакцинации и пустеющие полки магазинов 30.07.2021, 10:110 В ответе за базар 30.07.2021, 10:100 Великолучанин на 11,5 лет отправится в колонию за работу в интернет-магазине наркотиков 30.07.2021, 10:050 Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещение ночных баров
30.07.2021, 09:592 Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса 30.07.2021, 09:570 Ограждение Ольгинского моста в Пскове обновят в ближайшее время 30.07.2021, 09:450 Почти 3 га леса горело в Псковском районе 30.07.2021, 09:360 Грозы ожидаются в последний день июля в Псковской области
30.07.2021, 09:240 Велосипедиста сбили на улице Герцена в Пскове 30.07.2021, 09:181 В Общественной палате прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах 30.07.2021, 09:070 Мужчина утонул в реке Великой в Опочке 30.07.2021, 09:040 Мотоциклисты попали в ДТП в Псковском и Пушкиногорском районах
30.07.2021, 08:530 Великолукский боксер Мухаммад Шехов пожелал российской сборной победы в Токио 30.07.2021, 08:400 В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили 30.07.2021, 08:270 В Губернаторском симфоническом оркестре открыты вакансии для псковичей 30.07.2021, 08:121 Школьникам в новом учебном году готовят ежедневную термометрию и столовую по графику
30.07.2021, 07:550 В Дедовичах будут судить любителя меда 30.07.2021, 07:420 В KPI губернаторов предложили учитывать сбор отходов 30.07.2021, 07:330 Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира, несмотря на пандемию 30.07.2021, 07:1916 Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу
30.07.2021, 06:571 В Псковской области за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса 29.07.2021, 23:260 ПЛН-ТВ: Полная версия лазерного шоу к 800-летию Александра Невского 29.07.2021, 22:550 Фестиваль колокольного звона в Псковской области объединил участников из двух стран 29.07.2021, 22:404 Изменились сроки предоставления результатов ПЦР-тестов для прибывающих из-за рубежа
29.07.2021, 22:200 Дорогу от Дубровки до Дедович ремонтируют по нацпроекту 29.07.2021, 21:560 Завершился прием документов от кандидатов на пост главы Новосокольнического района 29.07.2021, 21:350 Пропавший в Великих Луках мальчик вернулся домой 29.07.2021, 21:172 На семинаре в Пскове попытались сфальсифицировать результаты выборов
29.07.2021, 20:570 Сила живых бактерий: йогурты для тех, кто выбирает здоровье 29.07.2021, 20:400 Сайты для продажи фальшивых дипломов заблокируют по обращению куньинского прокурора 29.07.2021, 20:150 Росреестр по телефону ответит на вопросы псковичей о коррупции 29.07.2021, 19:480 Александр Котов проконтролировал ход ремонта стругокрасненского дома культуры
29.07.2021, 19:380 Андрей Турчак и Михаил Ведерников оценили перспективы псковского «Лофта» 29.07.2021, 19:201 «Кросс Наций» планируют провести в Пскове в сентябре 29.07.2021, 19:020 Псковский гипермаркет товаров для дома предоставляет скидки на сезонный товар 29.07.2021, 19:000 В куньинский центр внешкольной работы поступило оборудование для создания фильмов
29.07.2021, 18:310 12-летнего мальчика ищут в Великих Луках 29.07.2021, 18:243 «Экопром» просит псковских водителей парковаться аккуратнее 29.07.2021, 18:050 Эксперт рассказал, как уничтожают заболевших чумой свиней под Псковом 29.07.2021, 18:040 Жителя Себежа осудили за дачу взятки в размере более двух тысяч долларов США
29.07.2021, 17:5910 В Псковской области поручили обеспечить неснижаемый уровень ПЦР-тестирования 29.07.2021, 17:560 Отмену торгов на закупку мебели для музыкальной школы в Пскове вновь обжалуют 29.07.2021, 17:534 Убийство ужа обсуждают в соцсетях островичи 29.07.2021, 17:500 «Беседка»: О лаборатории «Социокультурная регионика»
29.07.2021, 17:430 В псковском магазине MANGO идет сезонная распродажа 29.07.2021, 17:320 Правительство подготовило механизм компенсации роста стоимости стройматериалов 29.07.2021, 17:310 Назван один из драйверов прибыльности Сбера 29.07.2021, 17:240 Российская авиакомпания готова начать регулярные рейсы на курорты Египта с августа
29.07.2021, 17:209 В Пскове насмерть сбивший велосипедистку на Рижском проспекте водитель получил 10,5 лет колонии 29.07.2021, 17:184 Баня. С блэкджеком или без? 29.07.2021, 17:110 Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области 29.07.2021, 17:0318 Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от COVID-19
29.07.2021, 16:550 Более 38 миллионов рублей задолженности по зарплате взыскали псковские приставы 29.07.2021, 16:500 Дополнительные билеты на 1000-летие Усвят доставят жителям поселка 31 июля 29.07.2021, 16:410 МЧС провело тактическое учение на великолукском заводе 29.07.2021, 16:320 В Пскове завершились поиски пропавшей 36-летней женщины
29.07.2021, 16:2118 Врачи заявили об изменении симптомов COVID-19 29.07.2021, 16:100 Вячеслав Федюнин о привлекательности для инвесторов и экономическом иммунитете Псковской области 29.07.2021, 16:040 Великолучанку осудили за кражу крупной суммы денег у доверчивого пенсионера 29.07.2021, 16:021 К 1 ноября на Рижском проспекте в Пскове станет светлее
29.07.2021, 15:510 Литейщик на электробайке, Черный плащ и сын цеха 29.07.2021, 15:431 В Островском районе ликвидируют борщевик почти на 16 гектарах 29.07.2021, 15:370 Великолукский суд вынес приговор заключенному за подкуп сотрудника колонии 29.07.2021, 15:270 Губернатор назвал 2021-й годом дорожника в Псковской области
29.07.2021, 15:131 Реестр нуждающихся в капремонте школ формирует «Единая Россия» 29.07.2021, 14:550 На железнодорожном вокзале Пскова предложили продавать туры и экскурсии 29.07.2021, 14:450 ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо 29.07.2021, 14:3411 Андрей Турчак высоко оценил уровень реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове
29.07.2021, 14:280 Новый представитель Федерации профсоюзов в СЗФО Ольга Федулова впервые посетила Псков 29.07.2021, 14:191 «Сообразим на троих»: Честные выборы - миф или реальность? ВИДЕО 29.07.2021, 14:070 Родинскую школу капитально отремонтируют 29.07.2021, 13:393 Областной суд отказался исключать Людмилу Савицкую из реестра СМИ-иноагентов
29.07.2021, 13:250 График вывоза мусора изменится в Стругокрасненском районе 29.07.2021, 13:150 Полиция ищет пропавшего после посещения больницы псковича 29.07.2021, 13:070 В «Магните» можно приобрести обезжиренный творог «Прасковья Молочкова» со скидкой 29.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.