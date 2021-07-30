Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева завершила вакцинацию от коронавируса 29 июля.
Фото: Instagram-аккаунт Нинель Салагаевой
«Сделала вторую прививку от коронавируса, - отметила она в своем Instagram-аккаунте. - Ковид даже в легкой форме опасен, поскольку может привести к тяжелым последствиям. Прививка позволяет сформировать иммунитет без рисков для здоровья».
Нинель Салагаева указала на то, что в это непростое время важно защитить себя и своих близких. «Поэтому призываю всех позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких!» - добавила она.